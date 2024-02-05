بحضور "ابن جلوي".. "لجنة اللاعبين" تُنظِّم ورشة عمل لأعضاء اللجان في الاتحادات الرياضية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 5:09 مساءً

بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، والألمانية بريتا هايدمان بطلة المبارزة عضو اللجنة الأولمبية الدولية، والأردنية نادين دواني نجمة التايكوندو عضو لجنة اللاعبين في الأولمبية الدولية، نظَّمت لجنة اللاعبين اليوم الاثنين ورشة عمل لأعضاء لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التي احتضنتها قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض. وتهدف ورشة العمل إلى توعية أعضاء لجان اللاعبين بدور اللجنة، ووضع وسيلة تواصل بين الأعضاء لتبادل الخبرات والمعرفة، وفهم التحديات، التي تواجه اللاعبين واللاعبات من مختلف الرياضات. وعرَّفت اللجنة بلجان اللاعبين الدولية والمحلية، وأدوارها، ومبادئ حماية اللاعبين، ورفع مستوى وعيهم بأهمية الدورات التثقيفية للرقابة على المنشطات، وكيفية التعامل مع اللوائح والأنظمة فيما يخص العقود مع الأندية والاتحادات.

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