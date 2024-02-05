وزير الدفاع البريطاني: ضرباتنا للحوثيين لم تمنعهم من تعطيل الشحن بالبحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم (الاثنين): "إن الضربات على أهداف الحوثيين في اليمن لم تقلل بشكل كامل من رغبة الحوثيين في تعطيل الشحن في البحر الأحمر".

وأضاف "شابس" أمام البرلمان: "كان لهذه الهجمات تأثير كبير على إضعاف قدرات الحوثيين، لكن رغبتهم في مواصلة تعطيل البحر الأحمر لم تتضاءل بالكامل"، وفقاً لـ"رويترز".

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