قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على منزل بجنوب لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 5:29 مساءً

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين أن إسرائيل شنت غارة على منزل في بلدة بيت ليف بجنوب البلاد؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وأضافت بأن عددًا آخر من المصابين سقط في غارة أخرى على بلدة الجبين. وأفاد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، في وقت سابق اليوم، بأن هناك ما يقرب من مئة ألف نازح من الجنوب نتيجة الهجمات التي تشنها إسرائيل على جنوب البلاد.

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