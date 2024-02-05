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الدمام الأولى.. المملكة تسجل أعلى نسبة انخفاض في العواصف الغبارية

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عبد العزيز العمري - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، أن المملكة سجلت أعلى انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عامًا، بنسبة بلغت -94%.
وأشار إلى أن هذا تحقق نتيجة جهود منظومة البيئة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرات رؤية المملكة 2030.

نتيجة جهود منظومة البيئة ومبادرات الرؤية 2030،#المملكة تسجل أعلى نسبة انخفاض (-94%) في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عاما.#نرصد_نبحث_نحذر pic.twitter.com/vnqsnnPAgs— المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية (@SDSCKSA)

الدمام أعلى نسبة انخفاض

وسجلت مدينة الدمام أعلى نسبة انخفاض بـ - 100% في الشهر نفسه.

مدينة#الدمام تسجل أعلى نسبة انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية بمعدل (-100%) في شهر يناير لعام 2024م نتيجة جهود رؤية المملكة 2030 واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة @emara_sharqia #نرصد_نبحث_نحذر pic.twitter.com/hfGEAKgFmP— المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية (@SDSCKSA)


وشهدت مدينة الرياض تسجيل انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير الماضي بنسبة -100%.
فيما سجلت محافظة وادي الدواسر نسبة -81%، أما محافظة الأحساء فقد سجلت انخفاضًا بنسبة -83 %.

محافظة#وادي_الدواسر تسجل أعلى نسبة انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية بمعدل (-81%) في شهر يناير لعام 2024م نتيجة جهود رؤية المملكة 2030 تجاه الملف المناخي #نرصد_نبحث_نحذر pic.twitter.com/xIChrEpdLe— المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية (@SDSCKSA)

إسهامات كبيرة

وتأتي هذه النتائج بعد الإسهامات الكبيرة لجهود رؤية المملكة 2030، واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة والملف المناخي.
هذا بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وبرامج الرؤية ومبادراتها الإقليمية المتعلقة بالعمل المناخي والبيئي.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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