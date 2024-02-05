شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام الأولى.. المملكة تسجل أعلى نسبة انخفاض في العواصف الغبارية والان نبدء بالتفاصيل

نتيجة جهود منظومة البيئة ومبادرات الرؤية 2030،#المملكة تسجل أعلى نسبة انخفاض (-94%) في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عاما.#نرصد_نبحث_نحذر pic.twitter.com/vnqsnnPAgs— المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية (@SDSCKSA) نتيجة جهود منظومة البيئة ومبادرات الرؤية 2030، #المملكة تسجل أعلى نسبة انخفاض (-94%) في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عاما.#نرصد_نبحث_نحذر pic.twitter.com/vnqsnnPAgs — المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية (@SDSCKSA) February 2, 2024

الدمام أعلى نسبة انخفاض

مدينة#الدمام تسجل أعلى نسبة انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية بمعدل (-100%) في شهر يناير لعام 2024م نتيجة جهود رؤية المملكة 2030 واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة @emara_sharqia #نرصد_نبحث_نحذر pic.twitter.com/hfGEAKgFmP— المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية (@SDSCKSA) مدينة #الدمام تسجل أعلى نسبة انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية بمعدل (-100%) في شهر يناير لعام 2024م نتيجة جهود رؤية المملكة 2030 واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة 🌪️↪️@emara_sharqia #نرصد_نبحث_نحذر pic.twitter.com/hfGEAKgFmP — المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية (@SDSCKSA) February 3, 2024

محافظة#وادي_الدواسر تسجل أعلى نسبة انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية بمعدل (-81%) في شهر يناير لعام 2024م نتيجة جهود رؤية المملكة 2030 تجاه الملف المناخي #نرصد_نبحث_نحذر pic.twitter.com/xIChrEpdLe— المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية (@SDSCKSA) محافظة #وادي_الدواسر تسجل أعلى نسبة انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية بمعدل (-81%) في شهر يناير لعام 2024م نتيجة جهود رؤية المملكة 2030 تجاه الملف المناخي 🌪️↪️#نرصد_نبحث_نحذر pic.twitter.com/xIChrEpdLe — المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية (@SDSCKSA) February 3, 2024

إسهامات كبيرة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، أن المملكة سجلت أعلى انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عامًا، بنسبة بلغت -94%.وأشار إلى أن هذا تحقق نتيجة جهود منظومة البيئة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرات رؤية المملكة 2030.وسجلت مدينة الدمام أعلى نسبة انخفاض بـ - 100% في الشهر نفسه.وشهدت مدينة الرياض تسجيل انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير الماضي بنسبة -100%.فيما سجلت محافظة وادي الدواسر نسبة -81%، أما محافظة الأحساء فقد سجلت انخفاضًا بنسبة -83 %.وتأتي هذه النتائج بعد الإسهامات الكبيرة لجهود رؤية المملكة 2030، واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة والملف المناخي.هذا بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وبرامج الرؤية ومبادراتها الإقليمية المتعلقة بالعمل المناخي والبيئي.