40 ألفا يسجلون في دورة تدريبية لإعداد الممارسين للوقاية من المخدرات

تنفذ جمعية وعي لصحة المجتمع بالشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية المتخصصة في مكافحة المخدرات دورة تدريبيه تحت عنوان (إعداد الممارسين بخطر وأضرار المخدرات).

ويحاضر في الدورة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 06 - 08 / 02 / 2024، نخبه من الخبراء والمختصين في علاج ومكافحة المخدرات، بعدد 13 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، وهي بالمجان؛ دعماً للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ بعد أن تم التواصل مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث وصل عدد المتقدمين للتسجيل ما يقارب من 40 ألف من القطاعات الصحية والتعليمية والقطاع غير الربحي، بما في ذلك الموجهين والمرشدين الطلابيين، إضافة إلى طلاب الكليات الصحية.

صرح بذلك المشرف على الدورة رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمود بن عبدالرحمن محمود، مضيفا بأن هذا الإقبال الكبير وغير المسبوق لحضور الدورة يدل على تعطش العاملين في حقل مكافحة المخدرات لمثل هذه الدورات وأهميتها.

يذكر أنه تم إعداد كتيب علمي محكم للتثقيف في مجال الإدمان بمشاركة نخبة من المختصين وإشراف الجمعية، وتم تصميمه وتزويده بمواد توعوية متعددة لاستخدام المثقفين، وسيوزع في صورة باركود ليسهل الانتفاع به وتوزيعه للجميع.

كما أعرب الدكتور محمود عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في هذه الدورة ودعمها من المختصين والقطاعات المختلفة، وتحالف "تكاتف" من الجمعيات الصحية الخيرية والعلمية.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة (تكاتف)؛ وهي مبادرة صحية مجتمعية تعمل بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتهدف إلى تقديم مجموعة من البرامج التي تهتم بمجال التوعية والوقاية والتأهيل بما يرفع من مستوى الوعي بمخاطر المخدرات لدى أفراد المجتمع، وكذلك تدريب الممارسين الصحيين وأسر المتعاطين في كيفية التعامل مع المدمنين بما يسهم في تأهيلهم ورفع قدراتهم المعرفية والعملية بالإضافة إلى تقديم الرعاية والتأهيل للمتعافين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً.

وتتضمن المبادرة تنظيم برامج توعوية ووقائية عبر وسائل الإعلام المتعددة، وتنظيم برامج تدريبية وتطويرية للفئات المستهدفة بالمبادرة، وذلك ضمن النطاق الجغرافي لمدينة الرياض، عبر مسارات تشمل الوقاية والتوعية، الرعاية والتأهيل، والتدريب والتأهيل.