"الشهري" مشرفًا على أعمال المراعي بمناطق السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الإدارة العامة للمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور مشعل بن عبدالله الحربي قرارًا بتكليف المهندس إبراهيم محمد الشهري مشرفًا على مشرفي أعمال المراعي بمناطق المملكة.

ويعد "الشهري" من الكفاءات الإدارية المميزة بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

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