دعم مالي للمشاريع الاجتماعية للفئات الأقل دخلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شملت تقديم الدعم المالي للمشاريع الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، بدأت مؤسسة الملك خالد أمس، فتح باب التقديم على منحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورته التاسعة، والتي تستمر حتى 3 مارس 2024، عبر الموقع الالكتروني: https://kkf.org.sa/ahalina.
مستهدفة منظمات القطاع غير الربحي في جميع مناطق المملكة، إسهاما في التمكين الاقتصادي للفئات الأقل دخلا في المجتمع، لتحقق لهم دخلا ومستوى معيشيا أفضل.
يذكر، أن برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي انطلق بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي مطلع 2020، إذ يقدم الدعم المالي للمنظمات غير الربحية لتنفيذ مشاريع تنموية تستهدف تمكين الفئات الأقل دخلا بالمجتمع مثل: الأسر محدودة الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات، والعاطلين عن العمل. كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات العاملين في المنظمات غير الربحية في تصميم المشاريع وكتابة المقترحات، إضافة إلى تعظيم أثر المشاريع الفائزة خلال ورش عمل التطوير والمتابعة.
برنامج أهالينا
- يقدم الدعم المالي للمنظمات غير الربحية.
- الأسر محدودة الدخل.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأرامل والمطلقات.
- العاطلين عن العمل.
- بناء قدرات العاملين في المنظمات غير الربحية.
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