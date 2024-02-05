كندا تبحث فرص الاستثمار الصحي في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت وزارة الصحة اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الكندي الذي عقد في مقر الوزارة في الرياض، بحضور 19 شركة كندية متخصصة في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية، ومشاركة «الصحة» والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وهيئة الغذاء والدواء والمركز الوطني للتخصيص.

وسلط الاجتماع الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الكندية في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة؛ بهدف استغلال البيئة الملائمة لتطوير الشراكات التجارية الصحية بين المملكة وكندا.

وشارك في الحوار الاستثماري السفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو، وعدد من الشركات الكندية المتخصصة في مجالات الصحة الرقمية، والطب الافتراضي، وشركات الأدوية، والأجهزة الطبية، فيما شارك من الجانب السعودي، وكيل الوزارة للصحة الالكترونية والتحول الرقمي عبدالله العيسى، والوكيل المساعد للتعاون الدولي راكان بن دهيش، وممثلو الصحة القابضة، ونفيس (مجلس الضمان الصحي التعاوني)، والمركز السعودي لاعتماد المنشأة الصحية، وهيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والشركة السعودية للشراء الموحد، ووزارة الاستثمار.

وجاءت نتائج الاجتماع مع الوفد الصحي الكندي مثمرة، وعبرت الشركات الكندية عن رغبتها الشديدة في الاستثمار في المجال الصحي بالمملكة، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد نموا كبيرا في حجم الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة.