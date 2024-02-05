شكرا لقرائتكم خبر كاوست تتوصل لتطوير أدوية وعلاجات السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» لتطوير الأدوية وعلاجات السرطان المستقبلية، وذلك من خلال دراسة بحثية مشتركة مع جامعة ميشيغان الأمريكية؛ حيث تم اكتشاف آلية عمل مفصلة للبروتين MRG15» « المسؤول عن تنظيم نشاط بروتين ثان يسمى «ASH1L» الموجود في العديد من أنواع السرطان.

وأكدت الدراسة أن البروتين ASH1L المرتبط بالسرطان أصبح هدفا جذابا لاكتشاف أدوية السرطان، وأن العلاقة بينه وبين بروتين « MRG15» هي دائما محل نقاش واسع في مجال أبحاث السرطان؛ مشيرة إلى أن المعضلة تكمن في عدم يقين العلماء حول النطاقات المحددة التي يشارك بها بروتين MRG15 في تنشيط بروتين ASH1L.

وأظهرت الدراسة أن تنشيط بروتين « «ASH1L يستدعي وجود نطاقات متعددة لبروتين MRG15 ؛ وعلى الرغم من أنهم وجدوا أحد نطاقات هذا البروتين المعروفة سابقا يرتبط فقط ببروتين ASH1L؛ إلا أن نطاقا ثانيا لبروتينMRG15 كان مسؤولا عن استحضار « الجسيم النووي» الذي يسهم في التنشيط. يرتبط بروتين MRG15 ببروتين ASH1Lمع الجسيم النووي في وقت واحد؛ وهي آلية تم اكتشافها حديثا في التفاعل بين البروتينين.

وأوضحت المؤلفة الرئيسة للدراسة سماح الحارثي أن بنية بروتين MRG15 في الدراسة وجدت بأكملها، وليس فقط بعض أجزائها، تعمل فقط كبروتين تحويلي لبروتين ASH1L إلى هيستونات الميثيل، ومن خلال ذلك، يعتمد تصميم أدوية السرطان على حلقة موجودة في بروتين ASH1L تعرف باسم حلقة التثبيط الذاتي، وقد وجدت بعض المجموعات البحثية السابقة أن شكل هذه الحلقة يتغير عند ارتباط بروتين MRG15 .

من نتائج الدراسة: