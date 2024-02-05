شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى المدن الذكية.. مخرجات منتظرة لتحسين المشهد الحضري بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، أنّ المنتدى العالمي للمدن الذّكية، يُعد فرصة لاستعراض أحدث ما وصلت إليه دول العالم ومنها المملكة من تقدم في مشروعات بناء المدن الذكية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وينظم المنتدى، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ خلال يومي 21 و 13 فبراير الجاري
ويأتي ذلك من خلال تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد داعمة لتطوير المدن وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.
كما يأتي ذلك بما يعزز الجهود في تبني نماذج مبتكرة وحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان المدن، بحيث يكون الإنسان محور تنميتها.
وتستهدف أيضا تفعيل مفهوم المدن الذكية بما يُعزز ريادة المملكة في هذا المجال؛ للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المشتركة من رفع مستوى تقديم الخدمات البلدية والسكنية، وتحقيق الاستدامة الحضرية في مختلف مناطق المملكة.
وينظم المنتدى، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ خلال يومي 21 و 13 فبراير الجاري
تحسين المشهد الحضري في السعودية"الحقيل" أبدى تطلعه لما سيُسهم به المنتدى من مخرجات وتوصيات ومقترحات لتحسين المشهد الحضري في المملكة.
ويأتي ذلك من خلال تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد داعمة لتطوير المدن وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.
كما يأتي ذلك بما يعزز الجهود في تبني نماذج مبتكرة وحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان المدن، بحيث يكون الإنسان محور تنميتها.
تفعيل مفهوم المدن الذكيةوأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في أغسطس 2022م، تهدف إلى الاستفادة القصوى من التقنيات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتستهدف أيضا تفعيل مفهوم المدن الذكية بما يُعزز ريادة المملكة في هذا المجال؛ للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المشتركة من رفع مستوى تقديم الخدمات البلدية والسكنية، وتحقيق الاستدامة الحضرية في مختلف مناطق المملكة.