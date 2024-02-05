شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى المدن الذكية.. مخرجات منتظرة لتحسين المشهد الحضري بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية