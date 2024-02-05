شكرا لقرائتكم خبر عن لمضاعفة الطاقة التشغيلية.. "سار" توقع عقدًا لشراء 10 قطارات ركاب حديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" م. صالح بن ناصر الجاسر، وعضو المجلس الاتحادي السويسري رئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث غاي بارميلين، توقيع "سار" و"ستادلر" المتخصصة في صناعة القطارات عقدا لشراء وصيانة 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة الشرق، مع إمكانية زيادة العدد بإضافة 10 قطارات أخرى.

ومثّل الجانبين خلال التوقيع الرئيس التنفيذي لـ"سار" د. بشار بن خالد المالك ورئيس مجلس إدارة "ستادلر" بيتر شبولر.

استجابة للطلب المتزايد

وأوضح م. الجاسر أن شراء هذه القطارات الحديثة يأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات قطار الشرق للركاب، إذ ستسهم القطارات الجديدة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية لقطارات الشرق لتصل إلى أكثر من 3.8 ملايين راكب سنويًا، وإتاحة تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى الدمام (إكسبرس) لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين الرئيسيتين في المملكة.



وأشار إلى أن إدخال هذه القطارات الحديثة ضمن شبكة الخطوط الحديدية، يأتي تحقيقًا لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الحياة، وتطوير أنماط النقل العام في المملكة، وتحسين تجربة المستفيد.وأكد أن "دخول القطارات الجديدة للخدمة في المستقبل القريب سيفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، عبر دعم الربط السريع بين المدن والمناطق الحيوية في المملكة.ونوه الجاسر بالدعم الكبير غير المحدود الذي تلقاه منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن القيادة الرشيدة، لتمكين القطاع من تحقيق مشاريعه ومبادراته الخدمية والتنموية وفق رؤية المملكة 2030.رحلة التحديث والتطوير

وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" د. بشار بن خالد المالك التزام الشركة بدورها الوطني الرائد نحو تحقيق نهضة شاملة في مجال النقل السككي بالمملكة، موضحًا الدور الكبير الذي ستلعبه القطارات الجديدة في رحلة التحديث والتطوير.

وقال:"نعيش اليوم نهضة تنموية شاملة وتحولًا استراتيجيًا مستدامًا في قطاع النقل السككي، إذ تمثل هذه القطارات الحديثة أداة فعالة للارتقاء بخدمات "سار" المقدمة لساكني المملكة وزوارها.

وستقوم القطارات الجديدة بخدمة كامل النطاق التشغيلي لشبكة قطار الشرق من خلال زيادة السعة المقعدية للقطار الواحد، ورفع عدد الرحلات اليومية والطاقة الاستيعابية السنوية للشبكة، لتغطي هذه القطارات محطات الرياض والهفوف وبقيق والدمام.

مبادرات داعمة لنمو القطاع

ويأتي ذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل ودورها في الإشراف على قطاع النقل السككي، وتبني المبادرات الداعمة لنمو القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتلبية الطلب المتوقع على الخطوط الحديدية خلال السنوات القادمة، وبما ينعكس على مستوى جودة الخدمة وتوفيرها بأعلى معايير السلامة والاستدامة.



كيان رائد ومتخصص

وبحسب العقد، سيجري تصميم القطارات الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة وآمنة، وبمسارات خاصة للكراسي المتحركة لخدمة ذوي الإعاقة الحركية، لتسليم القطارات الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية (التصنيف الأوروبي الخامس) ودخولها الخدمة ابتداء من عام 2027 بسعة تصل إلى 340 مقعدًا للقطار الواحد.

يذكر أن شركة ستادلر، الشريك السويسري في هذا العقد، هي كيان رائد ومتخصص في صناعة القطارات الحديثة، تأسست في عام 1942، وتتميز الشركة بمسيرة حافلة بالإنجازات وخبرة عريقة تتجاوز 80 عامًا في مجال البنية التحتية للنقل السككي.

وتُعد مصانع "ستادلر" ثالث أكبر مصانع القطارات في القارة الأوروبية، ما يؤكد جودة وكفاءة القطارات المقرر تسليمها للمملكة.