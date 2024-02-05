اليوم الثلاثاء.. تعليق الدراسة الحضورية في الباحة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي ووسط الباحة.

وأوضحت الإدارة أن تعليق الدراسة جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن يكون الدوام عن بُعد، عبر منصة "مدرستي".

ضباب كثيف

ونبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب كثيف على أجزاء من منطقة الباحة، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى.

وأوضح المركز أن بداية الحالة من مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 10 من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

ونبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظًا على سلامتهم.