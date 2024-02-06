انت الان تتابع سرعتها 40 - 49 كم/ساعة.. "الأرصاد": رياحٌ شديدة على تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياحٍ شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، يصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياحٌ تصل سرعتها 40 - 49 كم/ساعة، وارتفاعٌ في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: البدع وحقل وضباء ونيوم شرما، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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