شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم مسيرة "Catwalk" لتعزيز الوعي بالمحافظة على القطط البرية من الانقراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم أمانة المدينة المنورة بحديقة الملك فهد المركزية السبت المقبل 10 فبراير الجاري، مسيرة المشي لحماية القطط البرية المعرضة للانقراض "Catwalk"، ضمن فعاليات المصاحبة لأول يوم عالمي للنمر العربي 2024.ودعت الأمانة أفراد المجتمع إلى المشاركة في الفعالية التوعوية من خلال تسجيل بياناتهم عبر الرابط: catmosphere.org، حيث تشمل مسيرة للمشي لمسافة 7 كيلومترات للكبار، ومسيرة للأشبال لمسافة 700 متر، مبينة أن الفعالية تهدف إلى دعم جهود الحفاظ على القطط البرية.