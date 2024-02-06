شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة المدينة المنورة" تعقّم 6443 موقعًا بمختلف الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6443 موقعًا في مختلف الأحياء خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 31839 لتراً من المطهرات والمبيدات في كافة المواقع.

إضافة إلى تنفيذ 1134 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.

