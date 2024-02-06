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تراند اليوم : بعدما وصل سعره 60 ريال .. شاهد : مزارع يكشف سبب ارتفاع أسعار البصل في أسواق المملكة

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صحيفة الخليج 365: تحدث أحد المزارعين عن أزمة ارتفاع أسعار البصل بعدما ابتعد المزارعون في المملكة عن زراعته بسبب تكلفة إنتاجه العالية طول فترة زراعته حتى حصاده وأخيراً بيعه بأقل من سعر التكلفة أحياناً.

وقال المزارع: تذكرون مطالبات المزارعين بتنظيم المحاصيل الزراعية وعرضها في الأسواق بأقل من سعر التكلفة وكانت تقابل من البعض باستهتار ويقول الله يديم الرخص.

وتابع: شوفوا البصل الحين، وهو من المحاصيل المكلفة بالحيل وفترة جلوسه بالأرض طويلة تستغرق 6 شهور ويستهلك ماء عالي .

وأضاف: سبب غلاء البصل قلة الحيزات الزراعية المزروعة ما في احتكار ولا شي، الحقيقة ما في بصل المزارع ما فيها شي، حايل كلها ما فيها إلا مزرعتين.

يذكر أن البصل يشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار حيث بلغ سعر الكيس الصغير 16 ريال بعدما كان سعره ريالين، بينما بلغ سعر الكيس الكبير 60 ريالا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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