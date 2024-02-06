شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الساخن ينقذ حياة 190 حالة ضمن مسار الجلطات الدماغية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت أحدث إحصائية لقسم أشعة الأعصاب التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي لعام 2023 إجراء أكثر من 190 قسطرة دماغية لحالات إنقاذ حياة، شملت 120 حالة جلطات دماغية و70 حالة نزيف دماغي وجميع إجراءات الحالات تمت بنسب نجاح ونتائج مماثلة للمراكز العالمية بواسطة فريق طبي على تأهيل عالي من الاستشاريين المتخصصين وكوادر فنية وتمريضية متخصصة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، مدى حداثة النقلة النوعية في مسار حالات الجلطات أو النزيف الدماغي في وزارة الصحة والدور الايجابي لخدمة الخط الساخن لإنقاذ الحياة بالإضافة للخط الساخن للسكتات الدماغية. توصيات علمية

وأضاف التجمع أنه عند وصول الحالة يتم التعامل معها بأقصى سرعة وحسب أحدث التوصيات العلمية وبالتكامل مع جميع الاقسام المعنية في العلوم العصبية وجراحة الأعصاب والتخدير والطوارئ والعناية المركزة.

وبين التجمع الصحي، أن قسم أشعة الأعصاب التداخلية بطبية مكة يقدم خدمات مرجعية في المنطقة لعلاج مختلف حالات أمراض الأوعية الدماغية كالجلطات الدماغية الحادة وضيق شرايين الدماغ وتضخمات أو تشوهات شرايين الدماغ.

قسم أشعة الأعصاب التداخلية لا يقتصر دوره على حالات إنقاذ الحياة للجلطات أو النزيف الدماغي، بل يمتد إلى تقديم خدمات نوعية لمختلف الحالات المتعلقة بأمراض الأوعية الدماغية والعصبية، حيث تم إجراء ما يقارب 400 حالة شملت حالات إنقاذ الحياة وتشخيصية وعلاجية لحالات غير طارئة في العام المنصرم 2023.