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شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مهارات القيادة.. تفاصيل إطلاق "مسك" فعالية "الملتقى" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" اليوم، فعالية "الملتقى" تحت شعار "هُنا اكتشف مسك"، وذلك في مقر "ملتقى المدينة" بحي عرقة بالرياض.
وتهدف الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام، لتمكين طلبة المدارس والجامعات والخريجين والمُقبلين على سوق العمل من الانضمام لمجتمع شبابي تفاعلي، والتواصل بفعالية مع أقرانهم والخبراء المهنيين والقياديين؛ بما يُحقق الوصول والاستفادة من البرامج والمبادرات المُقدمة من مؤسسة مسك، وبناء وتعزيز الوعي حول برامج مسارات ومبادرات مسك، واستقطاب المواهب الجديدة، وتعظيم أثر تجارب المستفيدين مع المؤسسة.
كما شهدت الفعالية عقد العديد من ورش العمل التمكينية التي تفتح آفاقًا أوسع للطاقات الشبابية والإبداعية في مختلف التخصصات.
فيما جمعت فعالية "الملتقى" في يومها الأول المهتمين بقطاعات الريادة، وخدمة المجتمع، والقيادة، والمهارات، وبناء المشاريع والأفكار الابتكارية في مكان واحد؛ مما أتاح للمشاركين فرصة طرح أفكارهم وتطوير علاقاتهم من خلال برامج ومبادرات مؤسسة مسك الموجهة للشباب.
يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تسعى إلى الأخذ بأيدي الشباب وتبني ابتكاراتهم وتشجيعهم على الإبداع، والعمل على استدامة المبادرات ونموها من خلال إثراءها بعدة برامج ومبادرات متنوعة في مجالات الاحتياج المعرفي والمهاري.
وتهدف الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام، لتمكين طلبة المدارس والجامعات والخريجين والمُقبلين على سوق العمل من الانضمام لمجتمع شبابي تفاعلي، والتواصل بفعالية مع أقرانهم والخبراء المهنيين والقياديين؛ بما يُحقق الوصول والاستفادة من البرامج والمبادرات المُقدمة من مؤسسة مسك، وبناء وتعزيز الوعي حول برامج مسارات ومبادرات مسك، واستقطاب المواهب الجديدة، وتعظيم أثر تجارب المستفيدين مع المؤسسة.
مهارات القيادةوضمت الفعالية في يومها الأول - الذي حمل عنوان "ملتقى الاكتشاف" - وشهد حضوراً شبابياً كثيفاً، ثمان جلسات حوارية شارك بها أكثر من 23 متحدثاً، من المتخصصين وذوي الخبرة، الذين استعرضوا عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مهارات القيادة والابتكار.
كما شهدت الفعالية عقد العديد من ورش العمل التمكينية التي تفتح آفاقًا أوسع للطاقات الشبابية والإبداعية في مختلف التخصصات.
فيما جمعت فعالية "الملتقى" في يومها الأول المهتمين بقطاعات الريادة، وخدمة المجتمع، والقيادة، والمهارات، وبناء المشاريع والأفكار الابتكارية في مكان واحد؛ مما أتاح للمشاركين فرصة طرح أفكارهم وتطوير علاقاتهم من خلال برامج ومبادرات مؤسسة مسك الموجهة للشباب.
يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تسعى إلى الأخذ بأيدي الشباب وتبني ابتكاراتهم وتشجيعهم على الإبداع، والعمل على استدامة المبادرات ونموها من خلال إثراءها بعدة برامج ومبادرات متنوعة في مجالات الاحتياج المعرفي والمهاري.