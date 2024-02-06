ترقية الشمراني إلى "عقيد ركن" في القوات البرية

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية المقدم الركن سعيد بن صالح الشمراني، من منسوبي القوات البرية إلى رتبة "عقيد ركن".

"الخليج 365" تهنئ "الشمراني" على الثقة الملكية، وتتمنى أن تكون حافزًا له لمزيد من البذل والعطاء.

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