دعم أفكار المبتكرين والمبدعين في 8 مجالات دفاعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم أفكار المبتكرين والمبدعين في 8 مجالات دفاعية، دشن محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، منصة «جاد» بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، في مبادرة مخصصة لجميع المبتكرين والمبدعين والمهتمين بأنشطة البحث والتطوير، بالتزامن مع فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024.

وتعمل المنصة على جذب المواهب والمبتكرين للإسهام في التطوير الدفاعي، ولتحويل الأفكار إلى خدمات ومنتجات ابتكارية، لرفع جاهزية القطاع والإسهام في سد الفجوات والتعامل مع التهديدات عبر الاستجابة السريعة.

كما تستهدف المنصة المبتكرين والمبدعين والمهتمين بأنشطة البحث والتطوير والابتكار، في المجالات والأنظمة والتقنيات الدفاعية.

وتشمل المنصة 8 مجالات دفاعية، هي: القيادة والسيطرة والاتصالات، والحماية، والقوة النارية، والطيران والفضاء، والمراقبة والاستطلاع، والتقنيات الداعمة، والبرية، والبحرية.

وينتظر أن تكون المنصة حلقة الوصل بين مقدمي الطلبات والشركاء، عبر ربط المتقدم بشبكة من الخبراء، وتبني التطوير، وربط المستفيدين بشركات الدفاع، والاختبار.

وكانت فعاليات جناح الهيئة العامة للتطوير الدفاعي المشارك في «معرض الدفاع العالمي 2024» في نسخته الثانية، قد انطلقت أمس، في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الخميس القادم بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

المجالات الدفاعية المستهدفة