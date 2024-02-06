بحث معوقات الاستثمار في التعليم الخاص بمكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة اليوم لقاء بملاك المدارس الأهلية والعالمية بعنوان «الاستثمار في التعليم الخاص»، بحضور مدير تعليم المنطقة عبدالله الغنام، ومشاركة أمانة العاصمة المقدسة وإدارة الدفاع المدني والمركز السعودي للأعمال، وأكثر من 85 مستثمرا ومستثمرة من ملاك المدارس الأهلية والعالمية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة اليوم لقاء بملاك المدارس الأهلية والعالمية بعنوان «الاستثمار في التعليم الخاص»، بحضور مدير تعليم المنطقة عبدالله الغنام، ومشاركة أمانة العاصمة المقدسة وإدارة الدفاع المدني والمركز السعودي للأعمال، وأكثر من 85 مستثمرا ومستثمرة من ملاك المدارس الأهلية والعالمية. ويهدف اللقاء إلى تعزيز الاستثمار في التعليم الخاص وتحفيز المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وجذب مستثمرين متميزين في مجال التعليم الخاص للاستثمار، وبناء جسور التواصل بين الإدارة العامة للتعليم والمستثمرين في مجال التعليم الخاص، مع إبراز جهود وزارة التعليم في مجال التعليم الخاص والتوجهات المستقبلية، وتسليط الضوء على أدوار الجهات المساندة لوزارة التعليم للمستثمرين في مجال التعليم الخاص.

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