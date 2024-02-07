26 ألف مخالفة للنقل البري في يناير

وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في المخالفات بواقع 10.170 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 8.939، ثم المنطقة الشرقية بـ 4.098، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 3.170 مخالفة.
ونفّذت الهيئة حملات رقابية ميدانية خلال يناير، نتج عنها 239.717 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 237.082 عملية فحص لمركبات النقل، و936 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1699 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 9.195 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 6 زيارات في النقل السككي.
وأكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر يناير الماضي بلغت 93 %، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 98 %، مفيدةً بأن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل المركبات بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك استعمال سيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.
وأبانت الهيئة أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة، بالإضافة إلى النقل التعليمي.
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