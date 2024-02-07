الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من الرياض والشرقية.

كما حذر المركز من احتمالية تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من الجوف والحدود الشمالية.

وعلى البحر الأحمر، ستكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

ومن المتوقع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر ستكون متوسطة الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيفة إلى متوسطة الموج تصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي، ستكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

وسيصل ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.

وحالة البحر ستكون خفيفة الموج على الجزء الشمالي، ومتوسطة الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.