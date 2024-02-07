شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ساعات تنقذ حياة "تسعيني" بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي تكامُلي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في اجراء جراحة عاجلة لتسعيني أثر معاناته من فتق أربي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه حضر مريض يبلغ من العمر 92 عامًا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى يعاني من آلام مبرحة بالبطن وبعد اجراء الفحوص اللازمة من قبل أطباء الطوارئ تم استدعاء فريق الجراحة العامة.

وعلى الفور نُقل المريض إلى غرفة العمليات إذ تم تشخيص المريض بفتق أربي بالجهة اليمنى مع اختناق بالأمعاء الدقيقة وما زاد الوضع تعقيداً كون المريض يعاني من قصور بالشريان التاجي وضعف في عضلة القلب إذ بلغت درجة كفاءة عضلة القلب 15% وسبق أن تعرض لجلطة قبل أسبوع واحد فقط من دخوله للطوارئ، مما يزيد من خطورة تخدير المريض.

وأضاف: "نظراً لحاجة المريض الماسة لإجراء الجراحة لإنقاذ حياته تم اجراء الجراحة التي استغرقت أربع ساعات تم خلالها استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة ومن ثم إعادة توصيلها بالإضافة الى إعادة ترميم جدار البطن الأمامي، بعد وضع على أدوية مقوية لعضلة القلب أثناء الجراحة وتركيب قسطرة وريدية مركزية وإعطاء المريض أدوية لرفع ضغط الدم، وبعد الانتهاء من الجراحة تم نقل المريض الى قسم العناية المركزة وبعد يومين من العملية تم إزالة أنبوب التنفس الصناعي ونقل المريض الى قسم الجراحة وتماثل المريض للشفاء ولله الحمد وغادر المستشفى بصحة جيدة.