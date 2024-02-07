شكرا لقرائتكم خبر عن في حالة نادرة.. استخراج 60 دودة طفيلية من رأس مريض في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد بجدة عضو تجمع جدة الصحي الثاني من إستخراج أكثر من 60 دودة طفيلية من رأس مريض يبلغ من العمر 18 عامًا.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض تم استقباله في المستشفى بعد مراجعته لعدد من المستشفيات والتي أفادت بصعوبة إجراء العملية.

قام الفريق الطبي فور دخول المريض المستشفى بعمل الإجراءات الطبية المعتادة من أشعة وتحاليل طبية، وتم إبلاغه بضرورة إجراء تدخل جراحي بشكل عاجل.



جراحة دقيقة



وأوضح المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير، أن العملية قام بها طاقم طبي متكامل مكون من عدد من الأطباء في جراحة الوجه والفكين، وتم خلالها استئصال ورم من الرأس بجوار العين، وكذلك استخراج عدد كبير من الديدان الطفيلية بلغت قرابة 60 دودة طفيلية والتي من المرجح أن تكون بسبب حشرة ناقلة العملية تكللت بالنجاح والحمد لله والمريض يخضع لمرحلة التشافي.

والجدير بالذكر أن تجمع جدة الصحي الثاني يضم 6 مستشفيات و38 مركز رعاية صحية أولية، تسعى جميعها لتطبيق الخطة الاستراتيجية للتجمع من خلال سهولة الوصول، وجودة الرعاية، والكفاءة وتحسين القيمة، والصحة السكانية والوقاية، وجودة الحياة الوظيفية، لتحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الصحة لرؤية المملكة 2030.