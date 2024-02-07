شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة طريف" تنفذ حملة عن أهمية ترقيم قطاع الماشية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طريف ممثلاً بقسم الثروة الحيوانية، اليوم الاربعاء، حملة توعوية عن أهمية ترقيم الماشية.

وتسعى الحملة إلى إبراز أهمية مشروع ترقيم قطاع المواشي في بالمملكة، وتشجيع الملاك على طلب خدمات الترقيم عبر منصة "نما" الإلكتروني التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة للاستفادة من الدعم المخصص والخدمات اللوجستية المقدمة من الوزارة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة طريف المهندس ساير الخليف أن الحملة تهدف إلى دعوة ملاك المواشي من الأغنام والإبل والماعز والأبقار بمحافظة طريف إلى طلب ترقيم ماشيتهم للإسهام في حوكمة القطاع، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لقطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافة إلى تسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، والإسهام في تثقيف الملاك بالخدمات المقدمة، ورفع وعي أصحاب المواشي بالأنواع الجيدة للمواشي والأكثر إنتاجًا.