شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف تاجر في الحطب المحلي بعسير.. وهذه عقوبته والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مخالف لنظام البيئة لاستخدامه حطبًا محليًا في الأنشطة التجارية بمنطقة عسير.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/t3X16daArA— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) ضبط مخالف لنظام البيئة لاستخدامه حطبًا محليًا في الأنشطة التجارية بمنطقة عسير.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/t3X16daArA — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) February 7, 2024

عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي في السعودية

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامه أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في الأنشطة التجارية بمنطقة عسير.واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.وأكدت القوات، أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 32,000 ريال لكل متر مكعب.كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.ورصدت أرقاما للإبلاغ وهي على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.