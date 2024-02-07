شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يتصدر قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تصدر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة MMA.

ويأتي ذلك ضمن تصنيف صحيفة إندبندنت البريطانية، إثر استضافة المملكة ممثلةً بـ موسم الرياض للعديد من البطولات العالمية في مجال الملاكمة وفنون القتال المختلطة.

وأسهم آل الشيخ في دعم هذا القطاع من خلال نشر العديد من الإعلانات الإبداعية التي حققت مشاهدات مليونية على مستوى العالم.

يأتي ذلك إلى جانب استقطاب فئات جديدة من الجماهير، ودعم استخدام أحدث التقنيات الإنتاجية في هذا المجال، بالإضافة إلى نقل تلك البطولات عالمياً عبر العديد من الشراكات مع أكبر القنوات التلفزيونية المختصة، وعرضها في أكثر من 100 دولة حول العالم.