شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأحد المقبل.. تفاصيل حالة الطقس على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

حالة الطقس على مناطق السعودية

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس على مناطق المملكة، منبها إلى فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة، على معظم مناطق المملكة، من اليوم وحتى الأحد المقبل.وأوضح مركز ”الأرصاد“ أنه يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة ومتوسطة إلى غزيرة من اليوم وحتى الأحد المقبل.فيما تشهد مناطق عسير، جازان والباحة، من اليوم الأربعاء إلى الأحد هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة، وتتأثر منطقة نجران بهطول أمطار خفيفة من الخميس إلى الأحد.ومن اليوم إلى الأحد، يتوقع أن تشهد «الطائف، العرضيات، ميسان، أضم والكامل» هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.أما «العاصمة المقدسة، جدة، الليث، القنفذة، رابغ، خليص، بحرة، الجموم، تربة، رنية والمويه» فتشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.وفي يومي السبت والأحد، تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة و«طريف وعرعر»، ومتوسطة إلى غزيرة على رفحاء ومنطقة القصيم وكذلك على «حفر الباطن، النعيرية وقرية العليا»، ومتوسطة على منطقة حائل، وكذلك على «الدمام، الجبيل، بقيق، الأحساء، العديد والخفجي».كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف يوم السبت المقبل.وأهاب المركز بالجميع متابعة منصاته الإعلامية لمعرفة مستجدات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات وإرشادات الجهات المعنية.