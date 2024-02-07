نائب أمير مكة يتابع تنفيذ مشاريع محافظة رنية

واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الأربعاء، بزيارة محافظة رنية.

ورأس الأمير سعود بن مشعل اجتماع المجلس المحلي في محافظة رنية، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 17 مشروعا.

وشملت المشاريع المنجزة: مشاريع المياه المحلاة، ازدواجية طريق الخرمة - رنية - بيشة المرحلة الأولى، إنشاء خزان للمياه كخزن استراتيجي بسعة 10 آلاف متر مكعب، إيجاد فرع لجامعة الطائف، إنشاء مبنى للكلية الجامعية بالمحافظة بنين وبنات، تحويل المعهد الصناعي الثانوي إلى كلية للتقنية، إنشاء مبنى البلدية مع الكراج والمستودع مرحلة أولى، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، سفلتة وأرصفة وإنارة)، فيما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها: درء أخطار السيول وتصريف المياه، تسمية وترقيم الشوارع، إعادة تأهيل الشوارع، تحسين وتجميل المداخل، إنشاء ساحات مشاة ومظلات، سفلتة مخطط الوزران، سفلتة مخطط الجدر الشرقي برنية، مشروع استكمال ازدواجية طريق بيشة - رنية لمرحلة الثانية.

عقب ذلك، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة عددا من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم.