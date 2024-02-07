شكرا لقرائتكم خبر حلول مبتكرة ومستدامة لتطوير خدمات العمرة والزيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لعرض الحلول المبتكرة و المستدامة لتطوير خدمات العمرة والزيارة، تنظم وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن «منتدى العمرة والزيارة» في نسخته الأولى، وذلك في الفترة من 22 - 24 أبريل في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وفي ظل وصول أعداد المعتمرين إلى رقم تاريخي بلغ 13،55 مليون معتمر خلال العام الماضي 2023م؛ يمثل المنتدى فرصة للتواصل وتبادل الخبرات، حيث يشتمل على جلسات حوارية وحلقات نقاش وورش عمل، بالإضافة إلى معرض مصاحب يستعرض أحدث الخدمات المقدمة والحلول المبتكرة والمستدامة والتي تضمن التطوير والتحسين المستمر. كما يناقش المنتدى التحديات والفرص والاتجاهات الناشئة في القطاع، ويقدم رؤى وتوصيات لتحسين تجربة المعتمرين والزوار وتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين.

ويعد المنتدى، منصة أعمال شاملة تجمع المنشآت العاملة في قطاع العمرة والزيارة المحلية والدولية، ويهدف إلى تعزيز الحوار والإبداع لإثراء التجربة والارتقاء برحلة العمرة والزيارة، إضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للمعتمر والزائر، وتحفيز الشراكات وبناء علاقات مستدامة بين المنشآت العاملة في قطاع العمرة والزيارة، فضلا عن توسيع الشبكات المحلية والدولية للعمل في تقديم حلول متكاملة للمعتمر والزائر.

المؤتمر وأهدافه: