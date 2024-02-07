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وتستهدف العقود التي أبرمتها الوزارة، رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع عن توقيعها 17 عقدا ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي 2024.وتستهدف العقود التي أبرمتها الوزارة، رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية. وشهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومعالي مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، توقيع عقدين بين وزارة الدفاع وشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة، لصالح القوات الجوية. أهداف العقود: رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة.

تعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية.

المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي.

توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات.

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