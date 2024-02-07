شكرا لقرائتكم خبر منصة نوعية للتمارين السيبرانية لمواجهة الهجمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بجناحها المشارك في معرض الدفاع العالمي 2024 «البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية» الذي أطلقته بهدف تعزيز الأمن السيبراني في المملكة ورفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية وتنمية مهارات المتخصصين بالأمن السيبراني لديها.

وشهد جناح الهيئة خلال اليوم الثالث من فعاليات المعرض، تقديم لمحة عامة للزوار والمهتمين عن المنصة المتخصصة التي تم بناؤها وتشغيلها محليا بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، ويتم إجراء التمارين السيبرانية بواسطتها، حيث تتيح هذه المنصة تقديم سيناريوهات واقعية للهجمات السيبرانية المتنوعة مع تحديثها باستمرار، فضلا عن التزود باستراتيجيات التعامل معها، وشارك بفرضياتها عدد من المتخصصين بالمجال من المملكة ودول الخليج والعالم منذ إطلاق البرنامج العام الماضي.

وكشفت الهيئة عبر ركن التمارين السيبرانية داخل جناحها المشارك في معرض الدفاع الدولي عن استفادة 540 جهة وطنية ودولية من البرنامج.