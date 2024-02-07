ترقية 6711 فردا من منسوبي الأمن العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، قرارات إدارية بترقية 6711 فردا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع الفريق البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرا عن شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على دعمه لرجال الأمن في شتى المجالات.

وهنأ مدير الأمن العام الأفراد المترقين، سائلا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.