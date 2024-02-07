شكرا لقرائتكم خبر 100 متحدث دولي يناقشون التطورات العلمية لعلاج السمنة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، تنظم الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة مؤتمرها الدولي السابع خلال الفترة من 7 - 9 فبراير الحالي، في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جدة بمشاركة 100 متحدث.

ويشتمل المؤتمر على محاضرات وجلسات علمية وورش عمل، فيما يستعرض المعرض المصاحب للجهات المشاركة جميع الأجهزة الطبية الحديثة الخاصة بعلاج السمنة، بجانب إطلاق مبادرة صحية مجتمعية بعنوان «خطوة لصحتك» التي ستقام على كورنيش الواجهة البحرية بإشراف أمانة جدة، وتنظيم الجمعية السعودية لجراحة السمنة ومشاركة مشاة جدة، ويتم فيها قياس العلامات الحيوية، إضافة للوزن والطول ومعدل كتلة الجسم، بحضور عدد من استشاريي جراحة السمنة وطب السمنة واستشاريي الغدد الصماء وأخصائي التغذية العلاجية، لتقديم النصيحة والمشورة للمشاركين حول أمراض وطرق علاج والوقاية من السمنة.

وبين رئيس الجمعية البروفيسور عائض القحطاني أن رعاية محافظ جدة للمؤتمر تؤكد اهتمام الدولة بالمؤسسات العلمية والجمعيات للاضطلاع بدورها في تحقيق رؤية المملكة لحياة صحية ونمط حياة أفضل.

ونوه إلى أن المؤتمر يأتي في وقت أصبحت فيه السمنة وباء للعصر بحيث تقضي سنويا على أكثر من مليونين و800 شخص حول العالم حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، وهي المسبب لمعظم الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب وتصلب الشرايين والأورام.

موضوعات ورش العمل:

مستجدات التغذية العلاجية والأمراض النفسية المتسببة في السمنة.

العمليات التصحيحية للسمنة.

أحدث علاجات السمنة قليلة التدخل مثل البالون وكرمشة المعدة.

تدريب التمريض للمستجدين في عمليات السمنة.

أهداف المؤتمر: