شكرا لقرائتكم خبر عن "توخوا الحيطة".. الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية والان نبدء بالتفاصيل

رياح هابطة نشطة

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وأكدت ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل.وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الدوادمي وشقراء وعفيف والقويعية والمجمعة وثادق والغاط والزلفي، ومناطق عسير وجازان والباحة والحدود الشمالية والشرقية والقصيم.وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الرياض العاصمة والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والمزاحمية ومرات ورماح والدرعية وحريملاء والخرج والحريق وضرما وحوطة بني تميم، ومنطقتي الشرقية وحائل.وبينت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة وجدة والليث والقنفذة ورابغ وخليص وبحرة والجموم وتربة ورنية والمويه.وكذلك مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، وهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.