3139 جولة رقابية لصحة البيئة

وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال المهندس مساعد الشريف، أن الجولات الرقابية شملت صالونات الحلاقة، والمطاعم والمقاهي، والمراكز التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل أعمالها على مدار اليوم للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة العامة.
وبين الشريف أنه تم خلال تلك الجولات ضبط 578 مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، ومصادرة 90 عبوة لمستحضرات طبية و12 كجم منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام.
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