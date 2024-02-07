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3139 جولة رقابية لصحة البيئة

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نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والامتثال 3139 زيارة رقابية على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة، خلال شهر يناير 2024 الماضي، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الصحة العامة، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية لسلامة الأغذية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال المهندس مساعد الشريف، أن الجولات الرقابية شملت صالونات الحلاقة، والمطاعم والمقاهي، والمراكز التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل أعمالها على مدار اليوم للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة العامة.

وبين الشريف أنه تم خلال تلك الجولات ضبط 578 مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، ومصادرة 90 عبوة لمستحضرات طبية و12 كجم منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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