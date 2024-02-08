تنظيف وتطهير
عقدت الهيئة، ورشة عمل «استعدادات الهيئة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي لعام 1445». وناقشت الورشة، استعدادات الإدارات لتكثيف خدماتها بما يواكب زيادة أعداد المصلين والزائرين في المسجد النبوي، وتكثيف الأعمال، وتهيئة المصليات وخدمات السقيا، والمصاحف، والسجاد، وتنظيم برامج وخدمات إفطار الصائمين، وتكثيف أعمال التنظيف والتطهير والتبخير، وتنظيم حشود المصلين بما يواكب أعداد المصلين خلال أوقات الذروة وعلى مدى أيام الشهر الفضيل.
خدمة ميدانية
استعرضت آلية تكثيف الخدمات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة وتنفيذ أعمال النظافة لتشمل أكثر من 1378 مليون متر مربع من الساحات الداخلية والخارجية للمسجد والسطح، ضمن برنامج النظافة والتعقيم والتطهير، ومواكبة الفرق الميدانية تنفيذ أعمال الصيانة والخدمات التي قد تصل إلى 16900 أمر صيانة وخدمة في مختلف مجالات الخدمة الميدانية والتشغيلية بمختلف الوحدات والإدارات.
كانت هذه تفاصيل خبر 8.5 ملايين وجبة إفطار رمضاني بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.