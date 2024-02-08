8.5 ملايين وجبة إفطار رمضاني بالمسجد النبوي

تقدم الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي خلال شهر رمضان، ويُتوقّع أن يصل عدد وجبات الإفطار التي سيتم توزيعها على الصائمين في المواقع المخصصة للإفطار في المسجد والساحات أكثر من 8.5 ملايين وجبة على مدى أيام الشهر الفضيل، إضافة إلى أكثر من 45 مليون مستفيد من خدمات سقيا مياه زمزم التي تشمل توزيع 2.5 مليون عبوة مياه زمزم المعبأة والمخصصة لسقيا المصلين في الحرمين الشريفين، وكذلك توزيع كاسات الشرب في 18 ألف حافظة مياه زمزم وفق برنامج زمني في أرجاء المسجد النبوي، فضلًا عن تهيئة 1205 نافورات مياه للسقيا موزعة في أرجاء الساحات الخارجية للمسجد.

تنظيف وتطهير

عقدت الهيئة، ورشة عمل «استعدادات الهيئة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي لعام 1445». وناقشت الورشة، استعدادات الإدارات لتكثيف خدماتها بما يواكب زيادة أعداد المصلين والزائرين في المسجد النبوي، وتكثيف الأعمال، وتهيئة المصليات وخدمات السقيا، والمصاحف، والسجاد، وتنظيم برامج وخدمات إفطار الصائمين، وتكثيف أعمال التنظيف والتطهير والتبخير، وتنظيم حشود المصلين بما يواكب أعداد المصلين خلال أوقات الذروة وعلى مدى أيام الشهر الفضيل.

خدمة ميدانية

استعرضت آلية تكثيف الخدمات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة وتنفيذ أعمال النظافة لتشمل أكثر من 1378 مليون متر مربع من الساحات الداخلية والخارجية للمسجد والسطح، ضمن برنامج النظافة والتعقيم والتطهير، ومواكبة الفرق الميدانية تنفيذ أعمال الصيانة والخدمات التي قد تصل إلى 16900 أمر صيانة وخدمة في مختلف مجالات الخدمة الميدانية والتشغيلية بمختلف الوحدات والإدارات.