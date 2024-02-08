شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 5.6 مليون يؤدون الصلوات في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

مكتبة المسجد النبوي

الخدمات الميدانية

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الرابع من شهر رجب الحاليّ 5,602,497 مليون مصلٍ وزائر لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 550,637 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهما.كما أدى 139,259زائرًا وكذلك 106,605 زائرات الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 14,855 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي.كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 120,454 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 16,049 شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي.في حين استقبلت المعارض والمتاحف 5,421 مستفيدًا، كما قُدم 134,646 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات.إضافة إلى 11,321 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 90,995 مستفيدًا، في حين قُدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 28,311 زائرًا.كما قُدمت أكثر من 137,320 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 101,961 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.