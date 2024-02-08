انت الان تتابع زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مقاطعة مالوكو في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 6:04 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا. وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بُعد 39 كيلومترًا من منطقة سيرام بالمقاطعة، وعلى عمق 18 كيلومترًا. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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