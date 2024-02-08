السعودية | المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق خدمة “تبرّع بأمان”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق خدمة “تبرّع بأمان” التي تمكن المتبرع من التحقق من حصول المنظمات الأهلية على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات من خلال إلزام المنظمات غير الربحية بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) للترخيص على المواد الإعلانية والإعلامية التي تدعو للتبرعات، وتمكن المتبرع من الاطلاع على تفاصيل حملات جمع التبرعات؛ وذلك ضمن سعي المركز في تعزيز الثقة وزيادة مستوى الشفافية ما بين المتبرعين والمنظمات غير الربحية.

وأفاد بأن إطلاق هذه الخدمة يهدف إلى تعزيز حوكمة جمع التبرعات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن حقوق المتبرعين والمستفيدين، ويحمي منظمات القطاع والمتبرعين من عمليات جمع التبرعات غير النظامية.