انت الان تتابع كم بقي على نهاية موسم الأمطار؟ وما الاستثناء؟ "المسند" يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 7:46 صباحاً

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن عدد الأيام المتبقية على انتهاء موسم الأمطار، وطبيعة الاستثناء الذي يقطع مسار الموسم. وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن موسم الأمطار عادة ما ينتهي بنهاية شهر مايو، وعليه فقد تبقى نحو 116 يوماً. وأضاف: "يُستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية الغربية؛ فلها نظام مناخي مختلف، هذا والله أعلم".

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