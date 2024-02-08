انت الان تتابع الاستجابة للعلاج.. "سعود الطبية": 4 آثار إيجابية للكشف المبكر عن السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 9:31 صباحاً

تحت وسم #الأسبوع_الخليجي_للسرطان، أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أهمية الكشف المبكر لمرض السرطان، مشيرةً إلى 4 آثار إيجابية لمثل هذا الكشف المبكر. وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "زيادة نسبة الشفاء" و"انخفاض عدد الوفيات بسبب المرض"، من الآثار الإيجابية للكشف المبكر لمرض السرطان. وعن باقي الآثار الإيجابية للكشف المبكر، أشارت "سعود الطبية" إلى "زيادة نسبة الاستجابة للعلاج"، و"تحسين جودة وطبيعة الحياة اليومية للمصابين".

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