شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة التفوق العلمي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم عميد الكلية التقنية بالأحساء، عبدالله الذكرالله، في قاعة الاجتماعات الرئيسية، المتدربين الحاصلين على جائزة التفوق العلمي المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لخريجي الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1445 هـ .

حضر الحفل وكيل الكلية لشؤون التدريب المهندس أحمد البدنة، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشريدي وأعضاء وحدة الخدمات الإرشادية وبعضٌ من أولياء أمور المتدربين.



وهنأ عميد الكلية المتدربين على تفوقهم العلمي وتحقيقهم المراكز المتقدمة خلال فترة تدريبهم بالكلية، متمنيًا لهم التوفيق وحاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق والنجاح في حياتهم العملية. اهتمام القيادات بالمتدربين ونوه الذكر الله إلى اهتمام وحرص قيادات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بشكل عام وقيادات الكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين، من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.

أعرب المتدربون الفائزون عن سعادتهم بهذه الجائزة، مؤكدين أنها دافع للمزيد من التميز والنجاح، سائلين الله أن يوفقهم لخدمة الوطن. أسماء الفائزين وفيما يلي أسماء المتدربين المتفوقين الحاصلين على جائزة التفوق العلمي:

أسامة الناصر، ابراهيم المعيبد، فاضل الحصار، خلف الخلف، مهدي البشر، تركي الغامدي، محمد ابوناجمة، محمد الخلف، عبدالرحمن العليان، رضا المليحي.