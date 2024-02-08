تركي آل الشيخ يتصدر قائمة الشخصية الأكثر تأثيرًا لعام 2024

تصدر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، قائمة عالمية تضم أكثر من 50 شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة، وذلك تقديرًا لدعمه الكبير لتلك الرياضات التي باتت المملكة أحد مراكزها العالمية.

وأصدرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية العريقة القائمة الرياضية التي ضمت ملاكمين وملاكمات، ولاعبي فنون قتالية مختلفة من الجنسين، ومعلّقين ومشاهير من تلك الرياضات، وبينهم الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون.

ونشر آل الشيخ صورة له عبر حسابه على منصة “إكس”، مشيرًا فيها إلى تتويجه بلقب الشخصية الأكثر تأثيرًا، ليتلقى سيلاً من التهاني من جمهور اللعبة وعشاقها ولاعبيها، بجانب عدد كبير من نجوم الفن والرياضات الأخرى ومشاهير كثر من قطاعات مختلفة.

ولم يتوقف دعم آل الشيخ للرياضات القتالية عند هذا الحد، حيث أعلن عن نزال جديد في الملاكمة يجمع ملاكمين عالميين، هما بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، وفرانسيس أنجانو.

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