شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعلن عن تصديرها للعربة العسكرية تارس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أحد أعضاء الشركة المطورة لعربة تارس العسكرية معاذ أبو عبادة أن هذه العربة مصممة كناقلة جند متعددة المهام، وكذلك مضادة للألغام.

وتتعدد مميزاتها فهي كذلك عربة مضادة للرصاص، وتعتمد على محرك الديزل، مشيرًا أن الشركة يمكنها القيام بالعديد من التعديلات يناءً على طلب العميل.

وأشار أبو عبادة أنه تم تصدير العربة إلى أحد الحلفاء بأفريقيا وهي نيجيريا، حيث كانت من أنجح العربات المستخدمة في القوات النيجيرية.