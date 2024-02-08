مقتل 5 ضباط في هجوم مسلح شمال غرب باكستان بالتزامن مع الاقتراع العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 1:00 مساءً

قالت الشرطة إن مسلحين فجروا قنبلة ثم فتحوا النار على سيارة للشرطة، مما أسفر عن مقتل خمسة ضباط وإصابة اثنين آخرين في شمال غرب باكستان. وقال مسؤول الشرطة المحلية خالد خان، إن الضباط تم تكليفهم بمهام أمنية في منطقة ديرا إسماعيل خان خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الخميس. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم لكن المنطقة كانت معقلاً سابقًا لحركة طالبان الباكستانية التي كثيرًا ما تستهدف قوات الشرطة.

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