شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تطلق خدمة جديدة.. اعرف مميزاتها والحصول عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصتها للخدمات العدلية "ناجز "Najiz.sa.

وأتاحت خدمة تقديم طلب قيد المستشار القانوني غير السعودي للمنشآت القانونية عبر منصة ناجز، وذلك بخطوات بسيطة وميسرة وموثوقية عالية، تسهم في تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، ودعم الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة، وتعزيز الجوانب الوقائية. الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية وللحصول على الخدمة، يكون من خلال الدخول على منصة ناجز، ثم اختيار خدمة طلب قيد المستشار القانوني غير السعودي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة، واستكمال باقي المتطلبات حتى صدور الترخيص.

وكانت وزارة العدل، قد أعلنت مؤخراً عن الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة. خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق وتشمل التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وتضم منصة "ناجز" بوابة مخصصة للمحامين، وتوفر عدداً من المزايا للمحامين، منها فصل البيانات والقضايا الشخصية للمحامي عن القضايا الموكلة له بصفته محامياً.

كما وفرت خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، بالإضافة للخدمات المهنية للمحامين، وعدد من الخدمات التفاعلية الخاصة بالمحامين.