شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات في غزة مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. الموقف السعودي كانت

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.كانت السعودية أكدت في بيان مهم، على محورية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كيّ تنعم المنطقة بالسلام.للمزيد عن الموقف السعودي اضغط هنا.