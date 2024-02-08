انت الان تتابع المفوض الأممي لحقوق الإنسان: تدمير إسرائيل للمباني والممتلكات يرقى إلى جريمة حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، اليوم "الخميس": "إن تدميرَ المباني بشكل ممنهج، الذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة؛ غيرُ قانوني ويرقى إلى جريمة حرب".

وأضاف "تورك" في بيان: "إن التدمير الواسع النطاق للممتلكات، الذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

كانت هذه تفاصيل خبر المفوض الأممي لحقوق الإنسان: تدمير إسرائيل للمباني والممتلكات يرقى إلى جريمة حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.